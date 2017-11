Twee zwaargewonden bij ongeval A2, politie zoekt met heli naar derde inzittende

FC Lienden in tweede helft onderuit tegen GVVV

25 november LIENDEN - Eén helft kon FC Lienden GVVV bijbenen en was de ploeg van trainer Hans Kraay Jr. zelfs de bovenliggende partij. Maar in het tweede bedrijf nam GVVV het initiatief over en dat vertaalde zich in een 0-3 zege voor de Veenendalers.