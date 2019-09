Tweede Kamer fluit Defensie niet terug om radartoren Herwijnen

Een motie van de Pvda en SP in de Tweede Kamer om het kabinet af te laten zien van de plaatsing van een radartoren in Herwijnen, heeft het dinsdag niet gehaald. Een meerderheid van de Kamer stemde niet in.

John Kerstens (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) dienden de motie in op 11 september. Zij vinden dat Defensie de gemeente West Betuwe serieus moet nemen in haar bezwaren tegen te bouw van een militair radarstation in Herwijnen. ‘Het vertrouwen bij inwoners van Herwijnen in Defensie als goede buur is verdwenen’, schreven ze. Het verzoek aan het kabinet was om een andere locatie danwel oplossing te kiezen en intussen definitief af te zien van plaatsing aan de Broekgraaf in Herwijnen.

Dat voorstel haalde vanmiddag niet genoeg stemmen. Wel verzoekt een meerderheid van de Kamerleden het kabinet om grondig onderzoek te doen naar alternatieve locaties. Dat was echter al toegezegd door staatssecretaris Barbara Visser. Dat onderzoek is naar verwachting in oktober of november gereed. Enkele andere moties over de radartoren haalden ook geen meerderheid. De enige andere motie die het nog haalde, was die met het verzoek om de gezondheid van Defensiepersoneel dat bij de radar werkt te monitoren. Ook dat was al toegezegd door de staatssecretaris.

Flevoland

De radardiscussie heeft inmiddels ook Flevoland bereikt. Het wel of niet plaatsen van de radar in Herwijnen hangt nauw samen met de plannen voor twee megawindparken in die provincie. Zolang er in Herwijnen niets gebeurt moet de huidige radar in Nieuw-Milligen blijven staan. En zolang die blijft staan, kan de bouw van de windmolenparken niet starten. De windmolens kunnen het radarsignaal namelijk verstoren, is de vrees. En met die vertraging, zo stelt staatssecretaris Barbara Visser, komt de uitvoering van Het Energieakoord in gevaar.

De nieuwe radar moet vanuit Herwijnen het luchtverkeer in de gaten gaan houden, met het oog op eventueel vijandig vliegverkeer. Op dit moment doet de toren in Nieuw-Milligen dat samen met een soortgelijk exemplaar in het Friese Wier. Die in Friesland wordt ter plaatse vervangen, maar die in Nieuw-Milligen (bij Apeldoorn) moet weg. Niet alleen omdat hij verouderd is, maar ook omdat Herwijnen een geschiktere plek zou zijn voor zo’n nieuw radarstation. Niet alleen vanwege het windmolenpark, maar ook vanwege de ligging.

West Betuwe gaf eerder al aan alle mogelijke juridische middelen aan te grijpen om te zorgen dat de radartoren niet in Herwijnen komt. Omdat inwoners zich zorgen maken over hun gezondheid op lange termijn, wil West Betuwe dat Defensie het plan terugdraait.