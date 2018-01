Tweede Kamer over Varik: Droge voeten staan voorop

Deze maand moet een stuurgroep een voorstel doen aan de minister over de plannen in de Betuwe. Om problemen met hoogwater in de toekomst te voorkomen zijn er twee plannen ontwikkeld. De hoogwatergeul en een alternatief met dijkversterkingen en afgravingen in de uiterwaarden. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland zijn voorstander van het eerste plan, de gemeente Neerijnen en het waterschap Rivierenland zien liever het alternatief.

Eiland

In de plannen van de hoogwatergeul komen inwoners van Varik en Heesselt bij hoogwater op een eiland in de Waal te wonen. Volgens de ingenieurs Spaargaren en Vrijling is dit levensgevaarlijk omdat het water onder de dijken van het eiland door kan sijpelen. Zij vinden dat het plan slecht is uitgedacht.



Een hoogwatergeul is los van de veiligheid een ingrijpende maatregel. Tientallen mensen zouden voor het plan hun huis uit moeten en bedrijven zouden moeten verhuizen. Bovendien is het een duur plan, het kost ruim 440 miljoen euro.



Uiteindelijk moet de Tweede Kamer een besluit nemen. VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra, die zelf in de Betuwe woont, vindt het nog geen uitgemaakte zaak. ,,Ik wil nog niet vooruitlopen op een besluit. Eerst is het aan de stuurgroep, dan aan de minister en dan pas aan de kamer. Dat het Waterschap tegen de geul is vind ik wel veelzeggend. De veiligheid moet voorop staan en dan moet je je afvragen of je bij extreem hoogwater 1.500 mensen op een eiland wil laten wonen in de Waal.”



Matthijs Sienot van D66 sluit zich hier bij aan. ,,Droge voeten staan voorop. De minister moet ons kunnen garanderen dat de inwoners van het gebied veilig zijn op dat eiland. In de besluitvorming moet het alternatief serieus worden genomen.”