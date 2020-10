Tweeling Naila en Bryan uit Tiel werden illegaal geadopteerd: ‘Mond dicht, oren dicht, alles dicht’

vrijdaginterview Martijn Nanninga: ‘Je kan flamenco vergelij­ken met Hazes, diep uit het hart’

2 oktober Martijn Nanninga is, ondanks zijn oer-Nederlandse roots, gepassioneerd flamencozanger en -gitarist. Tijdens een reis door Spanje in de jaren tachtig viel de Culemborger voor het temperamentvolle genre dat hem nog altijd na aan het hart ligt. Aanstaande zondag treedt hij samen met tangopianiste Margreet Markerink op in Neerijnen.