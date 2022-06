Uit in Rivierenland: biologische pinksterfair en Abba-tribute

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komende pinksterweekend weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje voor het weekend.

Geldermalsen

In de idyllische Heemtuin van Geldermalsen klinkt zondag 5 juni pianomuziek ten bate van Oekraïne. Het pianoduo Hanny de Winter en Esther Groot geeft een benefietconcert in de tuin. Ze spelen Canto ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt.

Tijdens het concert kunnen bezoekers meehelpen met het leggen van een zogeheten Tapijt voor Vrede; een kunstwerk dat symbool staat voor vrede, vrijheid en vriendschap. Een gift voor Oekraïne is welkom. Beluister het concert op een van de aanwezige stoelen of neem zelf een matje of dekentje mee. Het concert begint om 16.00 uur, ingang bij het parkeerterrein Achter ’t Veer.

Spijk

Kom zaterdag met een lege picknickmand naar de Pinksterfair in de tuin van Linges Landje en vul deze met biologische groente en fruit uit de streek of een bos natuurvriendelijk gekweekte seizoensbloemen. Of ga voor spirituele bagage en vind inspiratie bij de kraam van een yogapraktijk, bij een haakwerkster met kleurige patronen of bij de initiatiefnemers van een duurzaamheidscentrum. De Pinksterfair in de thee- en pluktuin Linges Landje is van 11.00 tot 17.00 uur. Het adres: Zuiderlingedijk 10, Spijk.

Tiel

Voor de echte Abba-fans is dit een feest van herkenning. Tijdens ABBA Fever, zaterdag 4 juni in Zinder Podium, komen alle bekende hits voorbij: Dancing queen, Mamma mia en Waterloo. Dus trek die hoge witte laarzen maar uit de kast en brul mee met deze Abba-tribute act.

De band Abba Fever wordt gevormd door de lookalikes van zangeressen Agnetha en Frida en muzikanten Björn en Benny. Dit, aangevuld met hun eigen gemaakte kostuums, podiumaankleding en een witte vleugel maakt een tripje naar de seventies compleet. Het concert begint om 20.00 uur en er zijn nog kaartjes: zinder.nl/podium/agenda/abba-fever/

Buren

Dwaal dit pinksterweekend door Buren en geniet gratis van kunstwerken op negen locaties in de stad. De kunstroute Buren B!zonder heeft dit jaar het thema Kantelpunt. Negentien kunstenaars exposeren werken gebaseerd op dit thema.

Zo transformeert Helma Hille tweedehands meubelen tot halve menselijke gedaanten en geeft beeldend kunstenaar Jaap van Riet zijn ervaring in de zorg een gezicht door met zijn sculpturen de moed en wilskracht van mensen met beperkingen te laten zien. De kunstroute is te bezoeken op 4, 5 en 6 juni tussen 11.00 en 17.00 uur: kunstrouteburen.nl/

Opheusden

De Gereformeerde Gemeente van Opheusden en Kesteren organiseert zaterdag 4 juni een zomermarkt rondom de kerk. De kramen zijn gevuld met stijlvolle dames-, heren- en kinderkleding, hoeden, beenmode en tassen, de nodige huishoudelijke artikelen, onder meer van Tupperware, etenswaren en boeken. Kinderen zijn onder de pannen met een kinderprogramma of neuzen tussen het speelgoed.

Vanaf 13.00 uur worden nieuwe artikelen waaronder gereedschap en een kinderwagen geveild. De opbrengst is voor de Commissie Ruth, die noodhulp verleent aan Oekraïne. De zomermarkt is van 10.00 tot 14.30 uur aan de Reigerstraat 11 in Opheusden.