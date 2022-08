Uit in Rivierenland: bluesliefhebbers kiezen voor Culemborg en wijnliefhebbers proeven in Buren

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

Volledig scherm Ellen ten Damme © Danny Ellinger

CULEMBORG

Zangeres Ellen ten Damme luistert de Fransche Zomer aan het Spoel vrijdag 26 augustus op met een bijzondere show die alles te maken heeft met het sociale mediagedrag van tegenwoordig. ‘We doen ons vaak mooier voor dan we zijn’, is wat ze wil overbrengen met Klatergoud en schone schijn. Ten Damme en band treden op om 20.30 uur in het amfitheater van Werk aan het Spoel. Er zijn nog tickets, kosten 29,50 euro: theaterdefranscheschool.nl/programma .

Bluesliefhebbers kiezen dit weekend voor Culemborg Blues. Het festival werd in 2019, net voor de coronapandemie, nog gekozen tot beste Europese bluesfestival. Het centrum van de stad biedt zaterdag 27 augustus een podium aan bluesbands uit Nederland, België en Engeland.

Het festival begint om 14.00 uur en duurt tot net na middennacht. Maak de borst maar vast nat voor kneiterharde gitaarsolo’s, dreunende drums, hier en daar een hammondorgel en rauwe zang. De toegang tot Culemborg Blues is gratis. Het volledige programma: culemborgblues.nl

BEESD

De Iedersmarkt rond de Pieterskerk in Beesd is maar één keer in de twee jaar. En dus heeft de organisatie de tijd gehad om spullen te verzamelen voor de verkoop. De kramen zullen zaterdag 27 augustus gevuld zijn met tweedehands boeken, kleding, schoenen, potten en pannen en allerhande antieke waren.

En er wordt, zoals dat heet, gedacht aan de inwendige mens met de verkoop van hapjes en drankjes. De opbrengst is voor het restauratiefonds van de kerk. De markt is van 9.00 tot 15.00 uur.

BUREN

Een must voor de wijnliefhebber: wijnfestival Chateau voor Buren. In de prachtige tuinen van het Marechausseemuseum in Buren staan zondag 28 augustus meer dan vijftig aanbieders van wijn en cider klaar om bezoekers te laten proeven.

Proef de verschillen tussen wijnen van Nederlandse bodem, van kleine wijnboeren uit de bekende wijnlanden Frankrijk en Italië, maar ook uit Portugal, Griekenland en Zuid-Afrika. Leer meer over wijnen tijdens de wijnworkshops en geniet van lekkere hapjes bij de wijn. Tickets zijn 12,50 euro per persoon. Het wijnfestival is van 13.00 tot 18.00 uur: burenstad.nl/site/chateau-voor-buren .