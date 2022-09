Uit in Rivierenland: Breng een tribuut aan Gary Moore en Phil Lynott of ontspan op het festival SPOEL

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

TIEL

Kunstwerken vertellen verhalen die de kijker zelden helemaal verstaat. Wie beter leert kijken naar kunst, ziet interessante perspectieven op de wereld. Wieteke van Zeil, kunsthistoricus, helpt kunstliefhebbers op weg met haar lezing ‘De kunst van de opmerkzaamheid’.

Ze laat vrijdag 2 september in Zinder in Tiel zien hoe kunstenaars een bepaalde visie overbrengen. Ook geeft ze praktische tips hoe bewuster te kijken naar kunst. De lezing begint om 20.00 uur. Een kaartje kost 12,50 euro.

CULEMBORG

De Ierse gitarist Gary Moore en zijn oude bandmaat, zanger Phil Lynott, zijn al even niet meer onder ons. Maar hun muziek is nog steeds springlevend. De Gelderlandfabriek in Culemborg organiseert op vrijdag 2 september een tribuut aan deze legendarische muzikanten: Remember Phil & Gary.

Grand Slam, de band die nota bene door Phil Lynott zelf nog is opgericht, treedt op. De Nederlandse band Thin Lizzy Undercover completeert het herdenkingsfeest dat om 20.00 uur begint. Ticket: 25 euro.

OCHTEN

Geniet van een muzikale zaterdagmiddag in Ochten. Het concert op 3 september in de Hervormde Kerk van Ochten maakt deel uit van de serie Muzikale Mo(NU)menten in Rivierenland. Fanfare Kesteren opent om 13.30 uur met een gezellige, gevarieerde show van pop tot rock.

Het Sanne de Graaf Ensemble is speciaal voor deze middag gevormd rondom celliste Sanne de Graaf uit het naburige Deil. Optreden vanaf 14.30 uur. Een uur later staat de Harmonie Ochten op het podium, met sopraan Janine Waardenbrug. De muziekmiddag is gratis.

TIEL

Gospel4Tiel staat voor zaterdag 3 september vanaf 11.00 uur op de rol. Het gospelevenement op de Groenmarkt brengt swingende christelijke muziek naar het centrum. Optredens zijn er van gospelzangers Christian Verwoerd, JanJimu, Jan en Willemien Schoof en de Gospel4Tiel band.

CULEMBORG

Volgens de website is dit het meest laidback festival van Nederland. Zittend, hangend in een ligstoel of liggend op het gras; jong tot oud ontspant zondag 4 september op SPOEL. Op het terrein van Werk aan het Spoel in Culemborg zijn aan een stuk door voorstellingen: muziek, poëzie, theater. Meer informatie: spoel.info