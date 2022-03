Uit in Rivierenland: dansavond, Harrie Jekkers en bluesrock

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje voor komend weekend.

Harrie Jekkers in Agnietenhof

Hagenees Harrie Jekkers kennen we natuurlijk als zanger van Klein Orkest, waarmee hij drie jaar geleden nog op de planken stond van de Tielse Agnietenhof. Nu is hij - na 24 jaar - terug met een cabaretsolo, in dezelfde schouwburg aan de Sint Agnietenstraat in Tiel.

In de voorstelling Achter de duinen brengt Jekkers liedjes en conferences over zijn jeugd en ‘zijn’ Den Haag, met alle veranderingen die de stad achter de duinen met zich meebracht. Kaarten à 32,50 euro voor de voorstelling op vrijdag 11 maart om 20.00 uur kun je bestellen op agnietenhof.nl.

Wil je een driegangendiner in het restaurant gebruiken of een borrelarrangement achteraf, dan kun je dat aangeven in het bestelproces.

Bluesrock van Bluescales in Schenkerij de Beurs

Vette bluesrock à la Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Joe Bonamassa, ZZ Top, Gary Moore, Kenny Wayne Shepherd en Gary Clark jr. Dat kun je verwachten van de ervaren muzikanten van Bluescales. De vierkoppige band zet stevige versies neer van bekende en minder bekende nummers, op vrijdag 11 maart vanaf 20.30 uur in Schenkerij de Beurs in Geldermalsen. debeurs-geldermalsen.nl/evenement/bluescales.

Dansen op de 70’s, 80’s en 90’s in Gelderlandfabriek

Yes! We mogen weer dansen. En een dansavond op drie muziekdecennia voelt als een nieuw begin, een feestje dat gevierd moet worden, aldus de organisatie van de Gelderlandfabriek in Culemborg, waar het We love 70’s, 80’s en 90’s-dansfestijn plaatsvindt op zaterdag 12 maart om 21.00 uur.

DJ’s Rick Snel en Mike Lambooij zorgen voor een muziekfeest der herkenning, met nummers die sweet memories bovenhalen en jeugdsentiment oproepen. Tickets à 17,50 euro koop je op degelderlandfabriek.nl.