Uit in Rivierenland: De beentjes van de vloer op de jubileum dag van Oriënt

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

HAAFTEN

‘Thuis’, de nieuwe voorstelling van de jeugdtheaterklas van toneelgroep T-jater uit Geldermalsen, gaat over een heel actueel thema. Vluchten, vluchteling zijn en het aarden in een nieuw land; hoe voelt dat? De theateravond bestaat uit een minivoorstelling van de kinderen met aansluitend improvisatietheater van de volwassen theatergroep, in samenspel met het publiek.

De voorstelling is op vrijdag 14 oktober in De Burcht van Haeften in Haaften en begint om 20.00 uur. Toegang is gratis.

TIEL

Even lekker weg van de waan van alledag? Boek dan een ticket voor Hotel Spijkers. Zanger/acteur Joost Spijkers leidt zijn toeschouwers in een wervelende en hilarische show door ‘zijn’ hotel. Hij speelt de voorstelling op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur in de Agnietenhof in Tiel.

Spijkers ontving de Annie M.G. Schmidtprijs 2021 voor zijn lied ‘Welkom thuis’. Dit lied zit in zijn theatershow Hotel Spijkers. Een kaartje kost 23,00 euro.

CULEMBORG

Volksdansgroep Oriënt uit Culemborg bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd met een jubileumdag op zaterdag 15 oktober. In dansstudio Sportbalans aan de Havendijk 10 speelt het Lekstadorkest van 15.00 tot 16.00 uur aanstekelijke dansmuziek waarbij de beentjes van de vloer mogen.

’s Avonds is er een openbaar bal met Orkest Vranje. Toegang daarvoor bedraagt 12,50 euro, leden betalen 5,00 euro. Aanmelden via jubileum@volksdans-culemborg.nl

CULEMBORG EN TIEL

Ook het Betuws Symfonie Orkest jubileert dit jaar. Ter ere van haar 25-jarig bestaan geeft het orkest op 15 en 16 oktober twee jubileumconcerten in respectievelijk de Grote of Barbarakerk in Culemborg (om 20.00 uur) en de Maartenskerk in Tiel (om 15.30 uur).

Het orkest heeft stevige klassieke werken op haar repertoire staan. Op het jubileumconcert pakken ze dan ook flink uit met onder meer de fantasie-ouverture Romeo en Julia van Tsjaikovski. Kaarten zijn 14,50 per stuk en te reserveren via: https://www.betuwssymfonieorkest.nl/