Uit in Rivierenland: Geniet van Dikkie Dik of ga voor spirituele verdieping

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

Beesd

Canto Ostinato is een muziekstuk voor twee of meer piano’s. Het is geschreven door Simeon ten Holt en bestaat uit minimalistische akkoorden met herhalende patronen. Maak kennis met deze muziekvorm op vrijdag 25 november in de Sint-Pieterskerk in Beesd. Uitvoerend pianisten zijn Hanny de Winter en Esther Groot. Het concert is gratis en begint om 20.00 uur.

Enspijk

Het Belinfante strijkkwartet speelt zaterdag 26 november in de kerk van Enspijk. Dit concert maakt onderdeel uit van de concertserie Muziek op de Dijk. Op het programma staan muziekstukken van Bologne, Haydn en Ravel. Het concert begint om 20.15 uur. Entree is 15 euro (volwassenen) of 7,50 euro (kinderen tot 12 jaar). Reserveren via: muziekopdedijk.nl

Culemborg

Ondeugende Dikkie Dik heeft de taart opgesnoept. Nu is er niets meer voor de visite. Hoe loopt dit af? De kindervoorstelling Dikkie Dik en de taart is zondag 27 november om 10.00 en om 11.30 uur te zien in Theater de Fransche School in Culemborg. Theatermaker Joes Boonen speelt het verhaal aan de hand van een levensgroot boek met Dikkie Dik-tekeningen en met een ukelele. Kaartje kost 8,50 euro. Reserveren via: theaterdefranscheschool.nl/programma

De Interculturele Vrouwen Culemborg organiseren zondag 27 november een Walking dinner. Door letterlijk te proeven van elkaars culturen, kan er een mooie verbinding ontstaan. Het diner is in De Salaamander, Heimanslaan 2, van 13.00 tot 17.00 uur en kost 5 euro. Wie mee wil eten en/of koken, kan zich aanmelden via een e-mailtje naar welkom@divc.info.

Beusichem

Op zoek naar spirituele verdieping? Bezoek zondag 27 november tussen 11.00 en 17.00 uur de spirituele beurs in Beusichem. Maak kennis met reiki, kaartleggen en zielstekeningen of onderga een massage. House of Butterfly organiseert de beurs in Partycentrum De Bruine Kip. Naast de mogelijkheid tot coaching zijn er ook diverse kramen met spirituele artikelen zoals edelstenen, dromenvangers en aloë vera-lampen. Toegang is 3 euro.

