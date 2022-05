Uit in Rivierenland: Hooikoorts Festival, southern jam band, familiestuk Festen en De Drekkies

Update Drukke ochtend­spits op A15 en A12 door ongeluk en gevallen glasplaat

Het is maandagochtend druk op de weg. Op de A15 bij Echteld is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook was afgesloten bij Tiel-West en dat zorgde voor een lange file en een vertraging van bijna een uur. Inmiddels is de weg weer open en neemt de file langzaam af.

