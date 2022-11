Uit in Rivierenland: Maak kennis met Hapkido of wandel met gids door herfstbos

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

CULEMBORG

Cabaretier Martijn Koning heeft op vrijdag 11 november een try-out van zijn nieuwe show ‘Appeltjes schillen’ in theater De Fransche School in Culemborg. Koning trekt ouderwets van leer tegen allerlei mensen. De voorstelling begint om 20.15 uur en kost 19,50 euro. Kaartjes: theaterdefranscheschool.nl/programma

TIEL

Hapkido is een Koreaanse zelfverdedigingssport. Dit weekend zijn de Open Europese Kampioenschappen Hapkido in Tiel. Beoefenaars en geïnteresseerden zijn aanstaande zaterdag en zondag welkom in Sporthal Betuwe. Op het programma staan diverse stijlen zoals: hosinsul/zelfverdediging, breektest en valbreken. Zie voor meer informatie over deze bijzondere sport: hapkidobond.nl/

Hiphopmuzikant Bob Uit Zuid blinkt uit in teksten over alternatieve onderwerpen. Wie wil nu niet weten wat hij denkt over karpervissen, zijn allergie voor katten en café de Bok. De Amsterdammer staat zaterdag 12 november om 20.00 uur op het podium van Zinder in Tiel. Tickets voor een avondje snoeiharde hiphop gecombineerd met rock zijn te koop via Zinder Podium.

SOELEN

De herfstbossen schitteren nog even in kleur en paddenstoelen rijkdom. Natuurvereniging IVN West-Betuwe organiseert zaterdag 12 november een herfstwandeling met natuurgids op Landgoed Soelen. Rondom kasteel Soelen is een prachtig parklandschap met Franse en Engelse landschapsstijlen. De wandeling is gratis en begint om 10.30 uur. Aanmelden via e-mail: pietaton@outlook.com

OPHEMERT

Geniet zondagmiddag in de Sint Maartenskerk in Ophemert van muziek met ontmoeting. Op het programma staan zowel klassieke als populaire muziek. Na de uitvoering met onder meer vrouwenkoor La Rosa en organist Jan Neeteson, is er tijd voor een praatje met hapje en drankje. De muziekmiddag kost 10 euro inclusief koffie en thee met wat lekkers. Reserveren via de e-mail: muziekophemert@gmail.com