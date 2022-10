Uit in Rivierenland: Meehelpen bij opgravingen of bezoek de vrijmarkt voor de Flat-express

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

BUREN

Geniet op vrijdag 28 oktober van klassieke zang en muziek in de Sint Lambertuskerk in Buren. Het duo Rozemond en Bekkers speelt Jewish Prayer, een concert met Joodse roots. Er staan stukken van de componisten Ravel en Rachmaninov op het programma en een speciaal voor hen geschreven werk op muziek van de Deens-Joodse componist Benjamin de Murashkin.

Jacobien Rozemond zingt en speelt viool, Renée Bekkers speelt accordeon. Het concert begint om 20.15 uur. Kaartjes zijn 20 euro en te bestellen via: muziekinburen.nl/site/rozemond-bekkers

TIEL

Al enige tijd wordt er gegraven op het Bleekveld in Tiel. Benieuwd wat de stadsarcheologen daar vinden en wat de bodem vertelt over de historie van Tiel? Bezoek aanstaande zaterdag de open dag en kijk op de locatie zelf. Bezoekers kunnen daar meehelpen met het onderzoeken en wassen van de gevonden bodemschatten.

Of volg een van de workshops in Zinder: maak een installatie van Bleekveld-vondsten of ontwerp een Bleekveld-T-shirt. Inloop tussen 12.30 en 16.00 uur is gratis.

CULEMBORG

Droogbloemen zijn helemaal trendy. Bloementeler Zaailinge organiseert daarom zaterdag een hippe droogbloemenworkshop in de Honddijker Theetuin in Culemborg. Deelnemers leren hoe bloemen uit eigen tuin of uit een pluktuin te drogen. Zaaien en onderhoud van een eigen pluktuin wordt ook uitgelegd.

Het totaalpakketje voor deze ochtend van 9.30 tot 12.30 uur kost 65 euro; dat is inclusief materialen, koffie en wat lekkers. Aanmelden: marjolein@zaailinge.nl

CULEMBORG

De Flat-express, een busje waarmee senioren en mindervaliden in Culemborg van en naar activiteiten worden gereden, rijdt op z’n laatste wielen. De vrijwilligers doen er alles aan om geld in te zamelen voor een nieuwe bus. Help hen door zondag 30 oktober flink in te slaan op de speciaal voor dit doel opgezette Vrijmarkt in de sociëteit BijOns aan de Ghandi 205. De koffie én het verkoopwaar staan klaar vanaf 10.00 tot 16.00 uur.