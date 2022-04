Uit in Rivierenland: Pasen in het Weeshuis, aftrap fortenseizoen, duo-concert en James Bond

Uit in RivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er dit weekeinde weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje.

CULEMBORG

We gaan het paasweekeinde in, en het Weeshuismuseum is een van de plekken om Pasen te vieren. Ga er op Tweede Paasdag zorgenoemde matzes – platte broden of crackers - bakken bijvoorbeeld, om ze vervolgens te besmeren met boter en te beleggen met zoetigheden zoals suiker. Kosten 2,50 euro. Leuk in combinatie met een museumticket. Ga jezelf er verkleden, ga spelen op zolder of speel het buitenspel in de binnentuin. weeshuismuseum.nl.

Tijdens het paasweekend trappen Werk aan het Spoel, LekArt en Caatje aan de Lek samen het fortenseizoen af. Er is dit weekeinde van alles te doen op het Spoelterrein, waaronder lezingen van historica Lisette le Blanc, rondleidingen en uitgebreide paaslunches en -diners. werkaanhetspoel.nl

NEERIJNEN

Laat je zondag om 15.00 uur in het Stroomhuis verrassen met een concert van het duo Eduard en Thomas Preda. Eduard is een veelzijdig pianist, componist en improvisator, Thomas een elektrische basgitarist en elektronische producer. Kaarten (20 euro per stuk) verkrijgbaar op stroomhuisneerijnen.nl.

GELDERMALSEN

Wel of geen Pasen; laat je door hoofdrolspeler Daniel Craig onderdompelen in zijn special agent-avonturen in de 25ste James Bond-film No time to die, en je vergeet alles om je heen. Zowel vrijdag als zaterdag te zien om 20.30 uur op het witte doek van Lingefilm in De Pluk. lingefilm.nl.

WAARDENBURG

Ooit gehoord van natuurgebied ’t Broek? IVN nodigt iedereen uit om op tweede paasdag mee te gaan met een wandeling door het gebied dat verstopt zit tussen de snelwegen van Knooppunt Deil. Bosjes, open terrein en restanten van eendenkooien typeren dit gebied. De excursie start maandag 18 april om 14.00 uur bij de ingang aan de Veerstraat in Waardenburg. Aanmelden voor de gratis wandeling via gwg@ivnwestbetuwe.nl. Geef ook even het aantal personen op.