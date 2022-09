Uit in Rivierenland: Proef een bleekscheet of geniet van een concert op het gerestaureerde orgel

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

TIEL

Sam van IJzendoorn ontwerpt onder het label Vijz een eigen sneakerlijn. Hij is vrijdag 16 september om 15.30 uur te gast in bibliotheek Tiel om zijn verhaal te vertellen. De workshop is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 en de brugklas.

Tijdens de workshop gaan deelnemers aan de slag met kleuren en materialen. Wie het mooiste ontwerp maakt, mag een eigen sneaker maken in het atelier van Van IJzendoorn. De workshop is gratis, aanmelden is verplicht.

HERWIJNEN

Zin in een Bleekscheet, een Blonde Doerak of een Rooie Donder? Brouwerij De Betuwe uit Maurik brouwt bijzondere speciaalbiertjes met bovengisting. Proef deze Betuwse speciaalbiertjes op vrijdag 16 september bij de barbecue en bierproeverij in het café van bakkerij Bakker in Herwijnen.

Brouwerij de Betuwe verzorgt daar een uitgebreid diner met maar liefst zeven gangen inclusief bierarrangement voor een totaalprijs van 49,50 euro. Deze smakelijke avond start om 18.30 uur. Reserveer een plekje via info@bakkerijbakker.com.

CULEMBORG

Cultureel Culemborg juicht, want dit weekend is het zover: de eerste Uitmarkt is een feit. De culturele sector presenteert zich in de binnenstad, met muziek, zang, dans en een uitgebreide informatiemarkt. Speciale aandacht voor het galaconcert op zaterdag 17 september: Culemborg Mondiaal.

Een intercultureel concert in de Grote of Sint-Barbarakerk dat begint om 20.00 uur. Docenten en leerlingen van Kunsteducatie Culemborg (KEC), koninklijke Harmonie Pieter Aafjes, de Molukse groep LaePose en diverse Marokkaanse muzikanten geven een gezamenlijk concert. De toegang is gratis.

RUMPT

Het Pieter Maarschalkerweerd-orgel in het Rumpts Kerkje is gerestaureerd. Dit heuglijke moment wordt gevierd met een orgelconcert van Bert van den Brink op zaterdag 17 september. Toetsenist Van den Brink wordt vergezeld door trompettist/flugelhornspeler Teus Nobel.

De twee zullen het historische kerkje in Rumpt vullen met muziek uit diverse tijdsperioden. Kaarten zijn 25 euro (tot 21 jaar 12,50 euro). Reserveren: rumptskerkje.nl/contact/