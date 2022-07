Uit in Rivierenland: rondleiding langs eendenkooien en de laatste kersenpluk

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komende weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje.

TRICHT

De eendenkooi werd vroeger gebruikt om zogeheten waterwild, zoals de wilde eend, te vangen. De kooien zijn tegenwoordig vooral een historisch interessant landschapselement en worden om die reden bewaard.

De Bisschopskooi bij Tricht ligt op het terrein van zorgboerderij De Leidsche Hoeven. Deze eendenkooi is vrijdag 29 juli open voor publiek. Welzijn West Betuwe organiseert een rondleiding door het eendenkooigebied, als onderdeel van de zomerse Boerderijtoer.

Deelnemers horen meer over het hoe en waarom en kunnen de kooien bezichtigen die veelal bestaan uit takken, rietmatten en netten. De waterrijke Betuwe is rijk aan waterwild en daarom was de eend een belangrijke voedselbron voor de bewoners.

De rondleiding is van 14.00 tot 16.00 uur en kost 7,50 euro per persoon. Aanmelden kan via de website van Welzijn West Betuwe.

GELDERMALSEN

De Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone maakte de muziek voor legendarische films als Once upon a time in the west en The good, the bad and the ugly. In de documentaire Ennio die vrijdag en zaterdag draait in filmtheater LingeFilm in Geldermalsen, blikken onder andere filmmakers Quentin Tarantino en Clint Eastwood terug op het leven van het muzikale fenomeen.

Regisseur Giuseppe Tornatore werkte vijf jaar aan deze film over Morricone, die in 2020 overleed. Tornatore werkte veel samen met de Italiaanse maestro en verwerkte zijn bewondering in de documentaire. Ennio begint op beide dagen om 20.30 uur.

WADENOIJEN

Nog steeds geen kersen geplukt in de Betuwe? Dit weekend is de laatste mogelijkheid om de volrijpe zoete kersen zelf van de bomen te halen bij Streeckerij De Betuwe in Wadenoijen.

De vruchten rijpten dit jaar eerder door de vele zonuren in het voorjaar en zijn inmiddels bijna allemaal geoogst. De laatste plukmomenten zijn aanstaande zaterdag en zondag. Dan is de boomgaard open vanaf 09.00 uur. Meer informatie: streeckerijdebetuwe.nl

TIEL

Two Ladies & A Gentleman, een akoestisch trio uit Arnhem, treedt zaterdag 30 juli op in Grand Café Bellevue in Tiel. De drie coveren bekende en minder bekende liedjes en hebben een geheel eigen country- en folksound.

Het optreden begint om 17.30 uur. Wie wil genieten van een diner of borrelplankje met livemuziek, is zaterdag van harte welkom bij dit restaurant met zicht op de Waal.