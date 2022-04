Uit in Rivierenland: Schoonmoeders op het toneel, bloesemfietstocht en dansen op de seventies en eighties

GELDERMALSEN

Wie goed kijkt en tweemaal met de ogen knippert, ziet in hem de man van het Sinterklaasjournaal. Maar in die hoedanigheid staat Jeroen Kramer vrijdag 22 april niet op de bühne van Schenkerij De Beurs.

TRICHT

Wil je de bloesem beleven op de fiets? Kom dan op zaterdag 23 april om 10.00 uur naar Fruitbedrijf De Hoenderik, aan de Lingedijk 180. De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen nemen je mee tijdens de bloesemfietstocht via Tricht en landgoed Mariënwaerdt naar landgoed Waardenburg en Neerijnen. In het parkbos wordt een wandeling gemaakt.

Er is een mogelijkheid om onderweg gebruik te maken van de horeca in Stroomhuis Neerijnen. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. glk.nl/excursies.

IJZENDOORN

De Waalzoomruiters zijn terug op het toneel - en hoe. Op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april om 19.30 uur spelen ze in het IJzendoornse Gerrit van Riemsdijkhuis de hoofdrol in ‘O...wat een Leed, dat Schoonmoeder heet’! Van aso tot adel, van barman tot jonkheer: alles komt voorbij. De kaarten zijn te koop bij bakkerij Ad Bos in Ochten en in het dorpshuis in IJzendoorn. € 7,50 per persoon.