Uit in Rivierenland: Slenteren over de zomerfair en tequila proeven in De Beurs

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komende weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje.

GELDERMALSEN

Singer-songwriter Frank van Engelen zingt vrijdagavond 22 juli in Schenkerij De Beurs in Geldermalsen. De muzikant treedt op onder de artiestennaam Franky B Boy en speelt volgens zijn bio vooral blues, ballads en beats.

Gitaar om de nek en cowboyhoed op het hoofd staan garant voor de nodige Amerikaanse pracht en praal. Dit optreden maakt deel uit van Cultureel Café Geldermalsen en begint om 20.30 uur.

ZENNEWIJNEN

Wat geeft er meer zomervakantiegevoel dan op slippers over een zomermarkt slenteren? Pak het campingschoeisel maar vast, want zaterdag 23 juli houdt camping Zennewijnen een zomerfair op haar terrein. Kuier op zomers tempo langs de 25 marktkraampjes of pak een hapje en een drankje op het terras.

De kinderen vermaken zich op het springkussen en kunnen geschminkt worden. De zomerfair begint om 14.00 uur en gaat door tot 20.00 uur, de toegang is gratis. De camping is te vinden aan de Hermoesestraat 13 in Zennewijnen.

CULEMBORG

Het repertoire van koor Fruitig Geflip(t) bestaat voornamelijk uit smartlappen- en levensliederen. Dit Betuwse koor zingt zondag 24 juli in muziektent De Plantage in Culemborg. Fruitig Geflip(t) onderscheidt zich in het Nederlandstalige genre door de nummers driestemmig te zingen.

Waar veel koren moeite hebben met het vinden van mannelijke leden, mag deze zangvereniging zich gelukkig prijzen met een ruime bezetting van tenoren en bassen. Het optreden in de muziektent is gratis te beluisteren en begint om 14.00 uur.

TIEL

Dit weekend zijn er maar liefst twee speciale dagen in grand café De Beurs in Tiel. Zaterdag 23 juli is het Tequila Day vanaf 12.00 uur. Proef op het terras diverse soorten tequila, aangevuld met hapjes, despo’s en livemuziek.

Zondag 24 juli is het tijd om te relaxen op het terras tijdens Lazy Sunday en te genieten van de muziek van Caya van Toorn. Deze Betuwse singer-songwriter treedt op met Nederlands- en Engelstalige liedjes. Haar voorbeelden zijn Spinvis en Eefje de Visser. Ze zingt tussen 15.00 en 17.30 uur op het terras van De Beurs. De toegang is gratis.