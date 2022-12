Uit in Rivierenland tijdens kerst: nachtdiensten in de hele regio en kerstgevoel op de planken in Tiel

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

Kerstgevoel op de planken in Tiel

Wie op zoek is naar een Iers kerstgevoel, kan vrijdagavond terecht in de Agnietenhof in Tiel waar tijdens An Irish Christmas van het gezelschap Celtic Steps traditionele liederen als Oh Danny Boy en Carrickfergus worden vertolkt. Die vertolkingen worden afgewisseld met instrumentale muziek op Keltische harp, bodhrán en Ierse pipes.

‘De echte kerstnummers maken de sfeer compleet’, belooft de schouwburg. En om het af te maken, treden er Ierse dansers op. En niet de minsten: ze maakten deel uit van de beroemde shows Lord of the Dance en Riverdance. Reserveren en informatie: agnietenhof.nl of 0344-673500.

Het kerstverhaal met zand verteld

Dat hoor je niet vaak, het kerstverhaal dat met zand wordt verteld. Toch is dat precies wat zandkunstenares Rosa van der Vijver zaterdag om 14.00 uur gaat doen in de Centrumkerk in Geldermalsen (Kerkstraat 38) tijdens het kinderkerstfeest. Na afloop van het feest wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken.

Geldermalsen is niet de enige plek waar een kinderkerstfeest wordt gehouden: zo opent de St. Pieterskerk in Beesd diezelfde dag om 16.00 uur de deuren voor kinderen uit de omgeving.

Legio kerstnachtdiensten

In de nodige kerken in het hele rivierengebied wordt zaterdagavond weer samen gezongen tijdens de kerstnachtdienst. Zie voor details de websites of sociale media van de kerk(en) in uw eigen regio. Er zijn kerstnachtdiensten in onder meer Wadenoijen, Tiel, Asperen, Herwijnen, Buurmalsen en Geldermalsen.

Op een bijzondere plek aan de kerstbrunch

Aan de kerstbrunch op een niet alledaagse plek kan 26 december, tweede kerstdag, bij het GeoFort in Herwijnen. Tussen 11.00 en 13.00 kunnen de mensen die dat willen zich laven aan een kerstbuffet met seizoens- en streekproducten, variërend van verse broodjes, kazen en vleeswaren tot zoetigheid zoals petit fours en minimuffins.

De brunch kan worden gecombineerd met een bezoek aan het kindermuseum. Voor meer informatie en prijzen, zie geofort.nl/kerstbrunch.