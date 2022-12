Uit in Rivierenland: Volop kerstconcerten en kerstmarkten

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

CULEMBORG

Op zoek naar een duurzaam kerstcadeautje? Kom zaterdag 10 december naar de wintermarkt bij Stadsboerderij Caetshage in Culemborg. Rond de biologische zorgboerderij staan kraampjes met heerlijke biologische producten en handgemaakte cadeauartikelen. Wie helemaal duurzaam kerst wil vieren, kan hier zelfs een kerstboom huren. De markt is gratis toegankelijk tussen 10.00 en 14.00 uur.

GELDERMALSEN

Het aloude kerstverhaal met een vleugje Doornroosje. Toneelgroep T-jater speelt zaterdag 10 december op het Marktplein in Geldermalsen de voorstelling The Christmas Candles Sleeping Beauty. Deze sfeervolle en grappige kerstshow van een half uur wordt vier keer achter elkaar opgevoerd tussen 13.30 en 18.00 uur. Kaartjes zijn 5 euro en te reserveren via toneelgroep-t-jater.nl.

TUIL

Wandel samen met de herder de kerstroute in Tuil. Deze sfeervolle kerstwandeling neemt bezoekers mee terug in de tijd van de geboorte van kerstkind Jezus in Bethlehem. Decors en personages zijn levensecht en worden uitgebeeld door tientallen vrijwilligers. Na afloop kunnen deelnemers bijpraten in de herberg. Tussen 16.00 en 20.00 uur start er iedere tien minuten een wandeling. Tickets zijn 5 euro.

BUREN

In de prachtige Sint Lambertuskerk in Buren klinken zaterdagavond a capella kerstliederen tussen de bogen. Het Kobra Ensemble, bestaande uit zeven zangeressen met elk een eigen muzikale achtergrond, zingen bekende en onbekende carols. Soms solo, soms meerstemmig; kerstkrakers van over de hele wereld. Kaartjes: 20 euro. Reserveren: muziekinburen.nl.

TIEL

Het Tiels Madrigaal Koor zorgt samen met jongerenkoor Chantiel zondag 11 december voor sfeervolle kerstklanken in de Grote of Sint- Maartenskerk. Met liederen als Angels from the realms of glory start het kerstrepertoire meteen goed. Het concert in Tiel begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.

