Uit in Rivierenland: voorlezen op schoot en theater in de kerk

LIENDEN/CULEMBORG/TIEL/DODEWAARD/GELDERMALSEN

Leren lezen begint met voorlezen. Daarom doet Bibliotheek Rivierenland zaterdag 11 juni mee met de landelijke BoekStartdag. De allerjongsten kruipen bij hun (groot)ouders op schoot om te luisteren naar Klein wit visje van Guido van Genechten. Leescoaches laten het verhaaltje tot leven komen met spelletjes, muziek en tastbare materialen. De bibliotheek houdt dertien voorleesfeestjes van een half uur op diverse locaties. Aanmelden is verplicht: bibliotheekrivierenland.nl/actueel/Nieuws/bezoek-de-boekstartdag-2022.html



TIEL

Na enkele jaren uitstel vanwege de coronapandemie kunnen 10 en 11 juni de schoenen weer uit om helemaal los te gaan op het zandstrand in hartje Tiel. Het Korenbeursstrand tekent vrijdag voor een disco en soul pre-party van 20.00- 01.00 uur. Zaterdag is het strand op het Korenbeursplein open vanaf 12.00 uur voor een hapje en een drankje, livemuziek en dans. Kaartjes: debeurstiel.nl/events/

GELDERMALSEN

De band Stockbrood is begonnen als eerbetoon aan de muzikant Herman Brood. Inmiddels is het een brede nederpopband die nummers speelt van Het Goede Doel, Toontje Later en The Scene. Zaterdag 11 juni staat Stockbrood in Schenkerij de Beurs. Het optreden is onderdeel van Cultureel Café Geldermalsen. Geniet van een avond vol authentieke Nederlandse pop en rock, gespeeld door de zeskoppige band; te beluisteren vanaf 20.30 uur.

CULEMBORG

Kees Posthumus steekt oude Bijbelverhalen bij voorkeur in een theatraal jasje. De cabaretier en kerkjournalist speelt zaterdag 11 juni de theatervoorstelling ‘Alle zeven goed’ in de Grote of Barbarakerk. Zeven slaat op de zeven werken van barmhartigheid die door Jezus worden genoemd in het Bijbelboek Mattheus. Samen met accordeonist Dirk Overbeek gaat Posthumus de werken stuk voor stuk langs; komisch maar ook betekenisvol. De voorstelling begint om 15.00 uur en is gratis: raadvankerkenculemborg.nl/26-home/168-posthumus

DIVERSE LOCATIES

Lekker gluren in andermans tuin; dat kan dit weekend in diverse dorpen en steden in Rivierenland. De Betuwse Tuinenroute gaat langs vele groene pareltjes die bijna allemaal van particulieren zijn. Tuinliefhebbers mogen gratis door de deelnemende tuinen wandelen, op 11 en 12 juni tussen 10.00 en 17.00 uur. Tip: maak er een dagje Betuwe van, want de tuinen liggen behoorlijk verspreid: betuwsetuinenroute.nl

Volledig scherm Stockbrood © Stockbrood

