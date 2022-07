Uit in Rivierenland: Wandel door de uiterwaarden met de boswachter of Fiets ’m d’r in in Maurik

met video | update Tweede auto van zelfde eigenaar in vlammen binnen drie maanden: ‘Nu geeft het meer een gevoel van onveilig­heid’

TIEL - Voor de tweede keer in drie maanden raakte in Tiel een Volkswagen Golf van dezelfde eigenaar zwaar beschadigd bij een autobrand. Weer vloog zijn geparkeerde auto in brand aan de Wadenoijenlaan. Dit keer gebeurde dat in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.10 uur.

