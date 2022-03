Uit in Rivierenland: Zinder-voorstelling, cabaret, boswandeling en de Rode Kruis Bloesemmaand

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje voor komend weekend.

Tiel

Meer dan tweehonderd cursisten van Zinder Educatie treden zondag 3 april om 16.00 uur op tijdens de voorstelling Zinder in Agnietenhof. Alle disciplines, zoals dans, muziek, theater en beeldende kunst, passeren de revue en worden vertegenwoordigd door alle niveaus in elke leeftijd. Kaarten bestel je via zinder.nl.

Neerijnen

Manon Kroezen maakt muzikaal cabaret over ons menselijk gedrag. Door middel van vlijmscherpe literaire liedjes en grappige anekdotes waarbij ze lekker grofgebekt over het podium heen walst houdt ze het publiek een spiegel voor op vrijdag 1 april om 20.00 uur in het Stroomhuis in Neerijnen. Kaarten via stroomhuisneerijnen.nl.

Ooit van stinzenplanten gehoord? Op landgoed Waardenburg Neerijnen groeien er veel, zoals knikkend vogelmelk, bostulp, holwortel, Italiaanse aronskelk en daslook. Boswachters vertellen op zondag 3 april tijdens een wandeling die om 10.00 uur start over de historie en de inrichting van dit landgoed. Online reserveren is noodzakelijk, en dat kan op glk.nl.

Geldermalsen

De derde zaterdag van april staat normaal in de agenda als de enige echte Rode Kruis Bloesemtocht, ware het niet dat de organisatie het dit jaar al vroeg moest cancelen. In plaats daarvan is de Rode Kruis Bloesemmaand in het leven geroepen. Er zijn zes splinternieuwe routes gemaakt, variërend in afstand van 5 tot 40 kilometer. Routes zijn te downloaden op rodekruisbloesemtocht.nl.

Buren

Muziek in Buren heeft zaterdag 2 april sopraan Channa Malkin en gitarist Izhar Elias met het programma Songs of Love and Exile te gast. Kaarten à 20 euro via muziekinburen.nl. Het concert begint om 20.15 uur in de St. Lambertuskerk.