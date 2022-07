Uitbreiding theaterzaal De Pluk is volgens wethouder echt nodig

Meer films bij Lingefilm

Van Stappershoef toonde zich een vurig pleitbezorger voor de uitbreiding van De Pluk. Ook na de stille coronatijd blijkt dat er veel mensen voor films en andere vormen van cultuur graag naar het in 2015 geopende multifunctionele complex komen, dat te vinden is aan de rand van de nieuwbouwwijk Plantage. ,,Het is steeds meer een bruisend cultureel centrum aan het worden. Ook van Filmhuis Lingefilm hoor ik dat hun voorstellingen in de Pluk heel goed bezocht worden en dat ze graag willen uitbreiden met hun programmering. We gaan de komende tijd onderzoeken hoe zo'n tweede zaal te realiseren is.”

Burcht van Haeften

Er zijn politieke partijen die vinden dat ook andere dorpshuizen en multifunctionele centra extra aandacht verdienen. En dat dus niet al het beschikbare geld voor cultuur naar De Pluk moet gaan. Er zijn met name ook zorgen over de toegankelijkheid van sommige accommodaties voor bijvoorbeeld mindervalide mensen. Het relatief nieuwe multifunctionele centrum Burcht van Haeften in Haaften is bijvoorbeeld slecht toegankelijk voor mensen in rolstoelen. Van Stappershoef kent dat probleem: ,,Na de zomer gaan we met de Burcht in gesprek om te zien hoe we dat kunnen oplossen. We hebben de toegankelijkheid van alle centra onderzocht en zoeken naar de juiste aanpak.” Mogelijk komt het plan terug in het begrotingsdebat in november.