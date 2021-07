Uitnodiging voor huisbezoek voor alle Burense 75-jarigen: gemeente wil weten wat ze nodig hebben

De gemeente Buren wil graag weten hoe 75-jarige inwoners het wonen en leven in de gemeente ervaren. Ze heeft negen vrijwilligers opgeleid die precies weten welke mogelijkheden er zijn voor oudere inwoners, ook ouder dan 75 jaar, om het thuis blijven wonen fijner te maken. De vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) beginnen na deze zomer met hun huisbezoeken.

Praten over later

De gesprekken zijn geheel vrijblijvend, niemand legt zich vast. Tijdens een huisbezoek houdt de VOA een informeel gesprek met de bewoners. ‘Praten over later’, vormt de rode draad. De vrijwillige ouderenadviseur wil een open gesprek hebben over de toekomst en samen met bewoners kijken naar wat er eventueel geregeld moet worden. Ook kan advies worden gegeven over wonen, welzijn, zorg en gezondheid.

Wethouder Niko Wiendels: ,,We worden steeds ouder en vinden het prettig om zo lang mogelijk in ons eigen huis te blijven wonen. Als we goed inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze oudere inwoners blijft dit mogelijk. Preventieve huisbezoeken zorgen er voor dat we weten met welke inwoners het goed gaat en op tijd kunnen ondersteunen of doorverwijzen wanneer dit nodig is.”

Vrijwillig

,,Mijn eigen ervaring als mantelzorger van mijn moeder was de reden dat ik me aangesproken voelde om vrijwillig ouderenadviseur (VOA) te worden”, zegt Jacqueline Munnix. ,,Ik liep tegen veel dingen aan. Had veel vragen. Maar waar kon ik terecht met al mijn vragen? De huisarts? De gemeente? Google? Dat was erg onduidelijk. Ik miste een duidelijke vraagbaak. Als VOA hoop ik een vraagbaak voor anderen te kunnen zijn, zodat ik ouderen de weg kan wijzen.’’

Het gesprek kan mogelijk ook gaan over andere huisvestingsmogelijkheden. Dat kan de gemeente helpen om te bepalen of en waar er specifiek voor ouderen gebouwd moet worden in de komende jaren. Buren mag tot 2030 zo’n 1300 woningen (laten) bouwen en dat schept eventueel ook mogelijkheden voor ouderenhuisvesting. Mocht daar behoefte aan zijn. Bijkomend effect kan zijn dat er dan grotere woningen vrijkomen voor grotere huishoudens. Maar de vrijwillige ouderenadviseurs zijn er dus zeker niet alleen voor eventuele gesprekken over verhuizingen.



Het project Preventieve Huisbezoeken is een samenwerking tussen Welzijn Rivierstroom en de gemeente Buren. Alle VOA’s hebben een speciale training gevolgd.