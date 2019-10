Uitslaande brand Hedel is te gevaarlijk voor brandweer, heftruck met lpg staat binnen

Het betreft een loods van veertig meter lang en de oorzaak van de brand is onduidelijk. In de loods worden verschillende spullen opgeslagen, zoals skikleding en motoronderdelen. Ook staat er een heftruck vol met de brandstof LPG binnen.



Er is veel rookontwikkeling en de rook is in de wijde omgeving te zien. De brandweer kan de loods niet in omdat het te gevaarlijk is. De brandweer probeert met behulp van twee hoogwerkers de brand te blussen.



De rook waait in de richting van Zaltbommel. ,,Het kan zijn dat de rook net langs Zaltbommel gaat, maar omliggende dorpen moeten rekening houden dat ze last krijgen van de rook”, vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Mensen worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en om de (auto)ventilatie uit te zetten. De brandweer gaat meten of er gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen.