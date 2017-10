Uur in de file op A15 door botsing auto's

Hoe onveilig wordt het eiland van Varik?

10:23 VARIK/HEESSELT - Hoe gevaarlijk is de nevengeul bij de Waal en hoe onveilig is het straks voor de inwoners van Varik en Heesselt als ze op een eiland komen te wonen? Dat is de kwestie die woensdag ongetwijfeld centraal komt te staan tijdens een inwonersavond (over een onderzoek naar de wensen van inwoners) in Atelier Varik.