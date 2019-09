Vader en zoons krijgen van hof taakstraffen voor mishandelen overburen met houten paal

Jos Rietbergen stapt uit de politiek in Geldermal­sen en West Betuwe

24 september GELDERMALSEN - Jos Rietbergen verlaat na ruim zeventien jaar de politieke arena in Geldermalsen. Hij was in totaal veertien jaar raadslid voor de VVD, Leefbaar Geldermalsen en (de laatste anderhalf jaar in West Betuwe) voor Verenigd West Betuwe. Ook was hij drie jaar wethouder in Geldermalsen.