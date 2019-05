Vader misbruikt dochter (13): ‘Vertel niets aan mama, anders krijg ik problemen’

Smartengeld

Het meisje was 13 jaar toen het gebeurde. Zij vraagt haar vader 3000 euro aan smartengeld, zo bleek tijdens de zitting van de rechtbank in Arnhem. De man heeft zichzelf in januari bij de politie aangegeven. De incest vond plaats vlak na de verjaardag van het meisje, toen het gezin in Zaltbommel woonde. De 56-jarige bekende dat hij zijn dochter tot twee keer toe had uitgekleed en betast, terwijl zij in haar kamer in bed lag. Eén keer zou hij haar ook hebben gezoend. Hij vroeg het meisje niks tegen haar moeder te vertellen ‘want dan zou ik problemen kunnen krijgen’.

Pokerface

Drie jaar lang droeg zij het geheim met zich mee. ,,Ik zette een 'pokerface' op", zo schreef ze in een emotionele slachtofferverklaring.



Ze leefde al die tijd met een loyaliteitsconflict. Alles kwam uit, toen moeder de appjes in de telefoon van haar dochter las. Daarin schreef ze haar vriend over haar herinnering.



Eerst ontkende de dader in alle toonaarden, en werd het meisje voor het blok gezet. Later kreeg hij spijt en gaf hij zich aan. ,,Maar heb je spijt van je daden of van de gevolgen ervan?”, zo vroeg zijn dochter via haar advocaat.



Het meisje en haar raadsvrouw waren wel in de rechtbank aanwezig, maar volgden de zitting via een videoverbinding in een andere zaal.