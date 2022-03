Vage gaslucht hartje Tiel raadsel voor brandweer en Liander

De lucht wordt vooral geroken in het gedeelte tegen de Waal aan: omgeving Tolhuisstraat, Havenstraat en Waaldijk. ,,We kregen sinds half drie diverse meldingen en ruiken zelf ook op diverse plekken een gaslucht; en dan in relatief kleine hoeveelheden", laat een brandweerwoordvoerder weten. Het exacte gebied waarin de gaslucht te ruiken is, valt moeilijk te definiëren. ,,Daarom roepen we Tielenaren elders in het centrum die ook een vreemde lucht ruiken op te bellen met 0900-0904, zodat we goed in kaart kunnen krijgen waar het gas vrij komt.”