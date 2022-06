Van gerecyclede tot steampunk-hoed: Tiel Chapeau twee staat op stapel

Na het succesvolle debuut van hoedenparade Tiel Chapeau in november 2019 was een vervolg logisch. Dit komt er, en Tielenaren Jean-Paul Opperman en Adriënne Wolters hebben ieder weer een hoed ontworpen, waarmee zij zondag 3 juli vanaf 13.30 uur door hartje Tiel gaan paraderen.

Het duurde lang

Tiel Chapeau is een idee van het Creatief Platform Tiel (CPT), dat eind 2017 in het leven werd geroepen door Jean-Paul Opperman en Frans Ebing. Opperman: ,,De eerste editie was geweldig qua publiciteit, deelnemers en bovendien kwam het CPT-idee ‘meer beleving naar de binnenstad brengen’ er volledig in tot uiting. Dat er een vervolg zou komen, was zeker. Maar vanwege corona heeft een tweede editie uiteindelijk tweeënhalf jaar op zich laten wachten.”

Quote Een zeegras plantenbak­je paste precies als een hoed en ik heb daar van alles opgeplakt Jean-Paul Opperman

,,Dit jaar hebben ruim dertig mensen een hoed ingeleverd”, vervolgt Opperman. ,,Deelnemers komen uit Tiel en directe omgeving. Wat heel leuk is, is dat een Oekraïense vluchteling ook mee gaat doen met haar eigen hoed. Zelf heb ik een gerecycled hoedje gemaakt van spullen, die in de schuur lagen. Een zeegras plantenbakje paste precies als een hoed en ik heb daar van alles opgeplakt.”

Steampunk-hoed

Ook Adriënne Wolters doet weer mee. Zij won de eerste Tiel Chapeau met een ‘steampunk-hoed’, zeg maar ‘19de eeuw meets science fiction’. Wolters: ,,Dit evenement is iets dat écht in mijn straatje past, want ik ben gek op de fantasiewereld en van een hoed kun je van alles maken. Ik heb wéér een steampunk-apocalyptische hoed gemaakt. Want dat is mijn stijl en een beetje mijn handtekening.”

De ruim dertig hoeden staan momenteel tentoongesteld in de CPT-winkel aan de Weerstraat 21a in Tiel. Opperman: ,,Mensen kunnen elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.30 tot 16.30 uur stemmen. Ze krijgen een kaartje en kunnen daar het nummer van hun favoriete hoed op noteren. Er staan geen namen bij de hoeden, zodat er niet op de persoon gestemd wordt. Na het stemmen, gaat het kaartje in een grote hoed, die we als stembus gebruiken.”