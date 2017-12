ERICHEM - Adriaan Straathof, ooit de grootste varkenshouder van Europa, wil zijn elf bedrijven in Duitsland afstoten. Straathof is in Nederland vooral bekend vanwege zijn afgebrande varkensflat Knorhof in Erichem en zijn beroepsverbod in Duitsland.

De bedrijven met 55.000 fokzeugen moeten minimaal 100 miljoen euro opleveren.

Weerstand

Straathof heeft in ons eigen land nog een megastal in Creil en wil er eentje openen bij Mariënheem, ten oosten van Raalte. Dit jaar ging er al één open in Lierop. Ook is hij stellig van plan de Knorhof te herbouwen. Er is veel weerstand, een petitie tegen Straathofs plannen werd door 40.000 mensen gesteund.

Dat de Duitse bedrijven in de etalage zijn gezet wordt gemeld door Boerderij Vandaag. Volgens Jörn Göbert van de LFD Holding zijn er drie serieuze belangstellenden. In Nederland bevestigt moederbedrijf Sebava de plannen niet. ,,Ik heb er van horen spreken, maar weet formeel niets, ik ga alleen over het Nederlandse deel’’, zegt Jan Voermans, de rechterhand van de varkenshouder.

Wat er gebeurt weet alleen Straathof zelf, zegt hij, maar die is 'ergens onbereikbaar in Duitsland' en mijdt de pers trouwens stelselmatig na alle kritiek die er over hem is uitgestort.

Berg dode biggen

Het beroepsverbod werd in 2015 opgelegd en geldt voor de hele Bondsrepubliek. Dierenactivisten verspreidden een jaar eerder beelden van een berg dode biggetjes in één van zijn bedrijven, waarvan enkele dieren nog leefden. De varkensboer werd daarna het middelpunt van een grote discussie over de grootschaligheidssprong in de landbouw. Consumenten en afnemers eisten een directe verbetering in de bedrijfsvoering, twee curatoren namen de bedrijven over - want het ging financieel slecht.

De LFD-Holding werd twee jaar geleden in het leven geroepen om de bedrijven voor de verkoop klaar te stomen. Er werd voor 25 miljoen geïnvesteerd in meer dierenwelzijn en per locatie probeert LFD met Youtube-filpjes aan te tonen hoeveel beter het is geworden.

Slecht nieuws

Voor Nederland is de verkoop van Straathof's bezittingen in Duitsland misschien slecht nieuws, reageert Marcel Middelkamp van het gelijknamige milieu-adviesbureau uit Almelo. Hij treedt als vertegenwoordiger op namens omwonenden in Mariënheem. Vooral met het doel de ingebruikname van de megastal te dwarsbomen.