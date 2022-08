Veel kinderen zijn op vakantie, daarom tropisch feestje bij de Zonnebloem

Sia Feenstra van de Neerijnense afdeling van Zonnebloem organiseerde de middag onder meer samen met Adrie van Zandwijk. Feenstra: ,,We doen dat zo’n acht tot negen keer per jaar. Nu dus ook in de hoogzomer, juist omdat dan veel familieleden die doorgaans bij onze leden op bezoek komen op vakantie zijn. En dan is het extra leuk om toch met elkaar samen te komen. Gelukkig hebben we nog voldoende vrijwilligers om dit mogelijk te maken.’’

Vooral 70-plussers

Natuurlijk is in Opijnen rekening gehouden met het extreem warme weer. Juist voor de gezondheid van de aanwezigen. Feenstra: ,,Er zitten ook jongeren bij, maar de meeste mensen zijn toch tussen de 70 en 85 jaar. En ik weet dat er ook een 90-plusser is.’’

Het gebouw Maranatha in het hart van Opijnen aan de Stoepstraat, met haar dikke oude muren bij de kerk, leent zich daar prima voor. Het is binnen aanmerkelijk koeler dan buiten. Feenstra: ,,En we hebben gezorgd voor extra ventilatoren om de temperatuur prettig te houden. En, uiteraard, zorgen we ervoor dat er voldoende te eten en vooral te drinken is voor onze gasten. Met dit weer zijn we daar extra alert op.’’