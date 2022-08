Veer tussen Opheusden en Wageningen kan oversteek weer maken: ‘Het blijft spannend’

Het Opheusdensveer kan sinds maandagochtend de oversteek weer maken over de Rijn tussen Opheusden en Wageningen. ,,We bekijken het van dag tot dag, we zijn afhankelijk van het weer en van Rijkswaterstaat”, zegt exploitant Goos Mason.

Het Lexkesveer tussen Wageningen en Randwijk lijkt toch door te kunnen varen. Er is net genoeg regen gevallen en water bij de stuw in Driel doorgelaten om het veer in de vaart te kunnen houden. Daar zijn alleen vrachtwagens, zwaarder dan 3 ton, op dit moment niet welkom, omdat het veer daardoor te diep in het spaarzame Rijnwater zou komen te liggen.

Het Lexkesveer denkt nu, in tegenstelling tot wat vorige week nog werd verwacht, deze week in de vaart te kunnen blijven. Maar de regenverwachtingen, en de waterstand stroomopwaarts in de Rijn, worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het waterpeil blijft extreem laag. En de metalen rijplaten, die aan de veerstoepen zijn bevestigd om aanleggen mogelijk te maken, blijven nog wel even liggen.

Voor het eerst laagwaterprobleem

Mason is blij dat zijn Opheusdenseveer weer in de vaart is: ,,En onze trouwe klanten ook. Het blijft spannend, we hebben elke dag contact met Rijkswaterstaat om te horen hoeveel water ze doorlaten bij de stuw in Driel. We hebben daar nog nooit mee te maken gehad in de zomer, maar nu dus voor het eerst hebben we een laagwaterprobleem. Omdat het Rijnwater altijd tussen de stuwen in Driel en Maurik werd vastgehouden, hadden we daar voorheen nooit last van. Maar dat is deze zomer dus anders.”

Het probleem bij het Opheusdenseveer is dat de beide veerstoepen een damwand hebben. Mason: ,,En nu het Rijnwater zo laag stond, kon de klep van onze pont niet meer over die damwanden heen. En ja, dan houdt het op. Extra rijplaten zoals bij het Lexkesveer hebben voor ons dus geen zin. Nu kan het allemaal weer net en we hopen dat dat zo blijft natuurlijk. We blijven heel graag in de vaart.”