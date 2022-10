Veertig honden rennen achter ‘nepvos’ aan, en misschien straks de wolf?

Een typisch plattelandsbeeld in en rond Ophemert, maar dan wel weer apart in het Betuwse landschap: een slipjacht. Dertig ruiters en een kleine veertig honden holden woensdagmiddag door de velden en sprongen over de vele sloten. Jachtvereniging De Veluwehunt wil er graag een jaarlijks evenement van maken.

Er werd woensdag geen echt dier opgejaagd, maar een urine- en mestspoor gevolgd. ,,Dat we van een echte vos hebben opgevangen”, legt medeorganisator én deelnemer Ton van der Ven uit. ,,In Nederland wordt al negentig jaar niet meer op echte vossen gejaagd. In Engeland is dat verbod veel later ingesteld.”

Overlast valt nog mee

Daar werd langer vastgehouden aan het originele idee: het beschermen van de kudde die een boer buiten heeft lopen. Van der Ven: ,,Terwijl vosjes hier hooguit kleine dieren zoals kippetjes pakken.” Maar nu de wolf z’n herintrede doet – en die valt wel met name schapen aan – moet de focus dan niet verlegd worden? ,,Haha, misschien ooit wel, maar voorlopig nog niet, want de overlast valt nog mee. Hoewel de wolf veel meer schade kan aanrichten dan een vos.”

De Veluwehunt is vanuit Breda naar het Ophemertse kasteel als vertrek- en eindpunt gekomen. ,,Ja Breda en Veluwe horen niet echt bij elkaar, maar onze club is 75 jaar geleden begonnen op de Veluwe”, is de uitleg van Van der Ven. De vereniging is overigens niet voor de allereerste keer in de westelijke Betuwe: ,,Een jaar of twaalf geleden hebben we hier ook al gereden.”

‘Semizware jacht’

Het parcours is 7 kilometer lang, werd met drie runs verreden en is de jagers prima bevallen. ,,Mooi weer natuurlijk, geen te natte ondergrond, lekker veel sloten om te springen: het was een semizware jacht, goed te doen.”

Negatieve reacties over het jagende karakter heeft het gezelschap onderweg niet vernomen. ,,Als we iets horen, is het dat mensen het een mooi gezicht vinden om zo in het veld te zien. Misschien moeten we er nog iets meer bekendheid vooraf aan geven.”

Volledig scherm Dertig ruiters sprongen woensdag over sloten, achter de honden aan. © William Hoogteyling