Veilig Verkeer Nederland roept Geldermalsen en Vuren op wegen veiliger te maken voor fietsers

Man (23) verzamelt naaktfoto’s via datingsi­tes om vervolgens slachtof­fers te chanteren

De 23-jarige verdachte uit Spijkenisse had ‘gevaarlijke mannen’ een trucje geleerd: contact leggen via een datingsite en zodra een naaktfoto was opgestuurd, dreigen die openbaar te maken tenzij er betaald zou worden. Deze manier van chanteren leidde tot slachtoffers in het hele land, waaronder in Arnhem, Maurik en Zwolle.

16 december