Verdachte aanslagen fruithandel De Groot voorlopig vrij, directeur opnieuw gehoord

Politie vindt 1250 kilo illegaal vuurwerk in schuurtje in Opheusden­se woonwijk: ‘Bij een ontplof­fing zou het een ramp zijn’

OPHEUSDEN - De politie heeft zondag 1250 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Opheusden. Het spul lag opgeslagen in een schuurtje in een woonwijk in het Neder-Betuwse dorp. ,,Bij ontploffing zou er sprake zijn geweest van een ramp", schrijft wijkagent Gerrit Langerak op Instagram.

28 november