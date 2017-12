Verdachte mishandeling dominee is pianostemmer

RHENOY/ TRICHT - De 50-jarige pianostemmer Wijnand B. uit Tricht is de man die de politie als verdachte op het oog heeft in de zaak van de mishandeling van dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy.

De man ligt sinds 21 november in kritieke toestand in het ziekenhuis. Omdat hij in levensgevaar verkeert, kan hij niet worden verhoord en is hij nog niet aangehouden. B. is als enige in beeld als verdachte. Dat bevestigen bronnen binnen justitie.

Gereanimeerd

Dominee Wassenaar werd dinsdag 21 november rond het middaguur zwaargewond aangetroffen in haar kerk in Rhenoy. Ze zou de kerk opendoen voor de pianostemmer. Kort daarvoor reed een ambulance na een melding om 11.39 uur met spoed naar een boerderij bij Waddenooijen, 18 kilometer van Rhenoy. Het bleek om Wijnand B. te gaan, een familielid van de bewoners van de boerderij. B. werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Wassenaar raakte door de mishandeling halfzijdig verlamd. Zij heeft aan de politie een verklaring afgelegd over wat zich die dinsdagochtend in de hervormde kerk heeft afgespeeld. Wat het motief van de mishandeling kan zijn, blijft vooralsnog onduidelijk.

Alleen voicemail

Klanten en buren van B. bevestigen dat de man sinds de dag van mishandeling niet meer thuis is geweest en dat hij niet te bereiken is. ,,Ik probeer hem al weken te bellen voor een afspraak, maar ik krijg alleen zijn voicemail te horen’’, zegt een mevrouw uit Geldermalsen die al ruim tien jaar haar piano door B. laat stemmen.

Verontruste buren in Tricht hebben na een paar dagen de politie gebeld. ,,Die zei dat we ons niet ongerust hoefden te maken, dat ze wisten waar hij was. Maar meer konden of mochten ze niet zeggen’’, zegt een buurvrouw. Ze kan niet geloven dat de pianostemmer de dader van de mishandeling zou zijn. ,,Hij leidt een wat teruggetrokken leven, maar is heel aardig en hulpvaardig.'' Ze denkt dat hij zelf ook slachtoffer is. ,,Er moet een derde persoon bij betrokken zijn.’’

'Vriendelijke en verzorgd'

B., alleenstaand en altijd blijven wonen in het ouderlijk huis, is zoon van een pianohandelaar. Senior verkocht piano’s vanuit een aanbouw aan zijn woonhuis en stemde de instrumenten bij de mensen thuis. Na het overlijden van zijn vader zette B. de zaak voort. Naast particuliere klanten stemt hij ook de piano’s bij instellingen in de regio als muziekscholen en kerken.

Begin dit jaar overleed zijn moeder. ,,Hij heeft altijd heel goed gezorgd voor zijn moeder. Na haar overlijden zei hij het wat rustiger aan te willen doen, wat minder werken en wat meer genieten van het leven’’, zegt een andere buurvrouw. Zij omschrijft B. als ‘vriendelijk en verzorgd’.