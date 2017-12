Verdachte mishandeling dominee Rhenoy nog steeds niet bij kennis

Dominee Wassenaar werd dinsdag 22 november rond 12.00 uur zwaargewond aangetroffen in haar eigen kerk aan de Dorpstraat in Rhenoy. Ze was ernstig gewond aan haar hoofd, vermoedelijk omdat ze met een hamer was geslagen. De politie wil dat niet bevestigen.

Verdachte

Kort nadat de dominee werd gevonden, werd de politie op een andere locatie ingeschakeld voor iemand die dringend medische hulp nodig had. Deze man wordt door de politie verdacht van het mishandelen van de dominee. Omdat zijn medische toestand dat niet toelaat, is de man formeel nog niet aangehouden. Daarom is hij juridisch gezien ook nog geen verdachte.

De politie laat om die reden niet weten hoe oud de man is en waar hij vandaan komt. Ook over zijn medische toestand worden geen mededelingen gedaan, al wordt aangenomen dat de man met hartklachten in het ziekenhuis is opgenomen.

Ontwikkelingen