Verdachte oud-elftalleider TGG breekt en wijst verdachte van uitdelen kopstoot aan

ARNHEM/ DEN BOSCH – De rechtszaak tegen een 33-jarige elftalleider en een 26-jarige linksback van de The Goalgetters (TGG) uit Den Bosch over de mishandeling van een speler van VV Haaften heeft een onverwachte wending gekregen. De elftalleider noemde uiteindelijk de naam van wie volgens hem de echte dader is.

Daarop werd de zaak aangehouden.

De elftalleider wordt ervan verdacht dat hij in oktober 2016 een speler van VV Haaften uit Neerijnen een keiharde kopstoot had gegeven.

Iemand op badslippers

Tijdens de zitting in de rechtbank in Arnhem hield hij vol dat niet hij de geweldpleger was, maar 'iemand op badslippers die bij de club hoorde'. Urenlang drong de rechtbank erop aan dat hij met een naam op de proppen zou komen, maar dat weigerde de verdachte halsstarrig met als argument dat hij 'geen verrader wilde zijn'.

Pas na de eis van de officier van justitie - veertien maanden celstraf waarvan vier voorwaardelijk - brak de verdachte en onthulde hij de identiteit van wie volgens hem de dader is. Het zou een geschorste TGG-speler te zijn, die zich tijdens de wedstrijd langs de lijn als elftalleider had gedragen. Daarop besloot de rechtbank de zaak tegen beide verdachten voor onbepaalde tijd aan te houden voor nader onderzoek.

De hel brak los

Zaterdag 29 oktober 2016 brak de hel los, nadat VV Haaften het bezoekende TGG had verslagen. De speler die het leeuwendeel van de doelpunten had gemaakt, werd na het laatste fluitsignaal ingesloten door TGG-spelers en toegestroomde supporters. Vervolgens zou volgens verschillende getuigen 'een teamleider die een TGG-jas en badslippers droeg' een kopstoot hebben uitgedeeld, waardoor deze speler ten val kwam.

Vervolgens nam de linksback van TGG een aanloop en schopte hij tegen het hoofd van de op grond liggende speler. Die hield er een hersenschudding en een gekneusde kaak aan over. De KNVB heeft de linksback inmiddels al voor vijf jaar geschorst. Tegen hem eiste de officier van justitie vijf maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk.

Ontkenning

Beide verdachten ontkennen elke betrokkenheid bij de ongeregeldheden. De elftalleider verklaarde dat hij meteen na het uitbreken van de vechtpartij de benen had genomen en naar huis was gegaan, vooral omdat hij nog in de proeftijd zat van een eerdere veroordeling wegens voetbalgeweld (zes maanden gevangenisstraf).