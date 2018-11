Vergeetachtige verdachte die dominee in Rhenoy zwaar mishandelde voor de rechter

RHENOY - Komt de waarheid ooit boven tafel in de Rhenoyse mishandelingszaak ? Wijnand B., die dominee Ebi Wassenaar op het hoofd zou hebben geslagen, kan zich naar eigen zeggen niets meer herinneren. Dinsdag is de inhoudelijke behandeling in de Arnhemse rechtbank.

Wassenaar raakte op 21 november 2017 zwaargewond nadat pianostemmer Wijnand B. haar in haar eigen kerk met een hamer vanuit het niets neersloeg. Ze liep een hersenbloeding en schedelbreuk op en raakte halfzijdig verlamd. Hoewel ze nog goed kan spreken en denken, is zelfstandig lopen onmogelijk geworden.

B. zou die bewuste dag de piano van de Rhenoyse kerk stemmen: uit de agenda's van verdachte en slachtoffer blijkt dat die afspraak stond. Volgens de dominee sloeg B. haar daar vanuit het niets neer. Ze werd na anderhalf uur gevonden op de vloer van haar kerk.

Hartaanval

De gezondheid van B. maakt de zaak niet makkelijker. Vlak na het incident in de kerk vluchtte hij naar de woning van zijn tante waar hij voor de deur een hartaanval kreeg. Voordat dat gebeurde, zou hij haar onder meer hebben gezegd dat er een ongeluk was gebeurd in de kerk en dat het zijn schuld was.

Na de hartaanval lag B. een maand in coma en kon hij volgens zijn advocaat nauwelijks iets herinneren of onthouden. Bij een tussentijdse zitting in juni van dit jaar had hij ook zichtbaar moeite met het gebruik van zijn handen. De advocaat van B. stelt dat zijn cliënt blijft ontkennen te hebben geslagen. Het bewijs dat er ligt, pleit echter niet in zijn voordeel. Op zijn mouw is een bloedspoor gevonden met dna van de dominee. Ook lag haar agenda in zijn auto en zocht hij op internet onder meer naar ‘Moord met hamer'.

Vergeving