Verhalen beleven op kerkhoven: ‘We laten de hoofdpersonen van het verhaal voor even tot leven komen’

Blog Gloeiende gloeiende, én maar lopend telefone­ren

Ondergetekende beschikt over een aantal wonderlijke eigenschappen. Eén daarvan is meer dan noodzakelijk (als ooit noodzakelijk) lopen tijdens het telefoneren, of het gesprek nu kort of lang duurt. Zeg maar het ‘mobiele’ van ‘mobiele telefoon’ tot in het overdrevene toepassen.

24 juli