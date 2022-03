Verleden waar vast niet iedereen bij stilstaat, maar dat een prominente plek inneemt in geschiedschrijving

Dat daar nog immer pijn zit bij de Molukse gemeenschap, staat buiten kijf. Ook pijn doet de plek die de Molukkers innemen in de Nederlandse geschiedenisboeken. Of, beter gezegd: niet. ,,Terwijl we een onderdeel vormen van de Nederlandse samenleving, via de KNIL-militairen”, zei Ferrie Huwaë afgelopen week tegen me. De borden zijn zijn idee. ,,Een stukje van mijn geschiedenis - onze geschiedenis - is verankerd in die borden”, klonk het.



Een verleden waar vast niet iedereen bij stilstaat, maar dat een prominente plek inneemt in de Nederlandse geschiedschrijving. Des te belangrijker dat mensen daar kennis van nemen.