Verloskundigen protesteren voor deur van ziekenhuis Tiel: ‘Keuzevrijheid zwangeren loopt gevaar’

MET VIDEOVerloskundigen hebben maandagochtend geprotesteerd voor de deur van ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Ze vroegen aandacht voor een nieuwe manier van bekostiging van de geboortezorg die volgend jaar moet ingaan. Dat is slecht nieuws voor zwangeren die zelf de keuze willen maken waar ze willen bevallen.

Vrouwen verliezen straks de kans om zelf te kiezen: willen ze hulp van een verloskundige uit het eigen dorp of de eigen buurt, of van een medicus in een ziekenhuis. Tenminste, dat vrezen de verloskundigen, zegt Martje Bruinsma. ,,Praktijken in dorpen zullen verdwijnen, dat betekent dat zwangeren eigenlijk geen keuze meer hebben waar ze willen bevallen.”

Verloskundige Ariane Moskie vindt dat de mensen die in de eerste lijn werken meer te zeggen moeten hebben over de gang van zaken. ,,Straks wordt ons salaris vanuit het ziekenhuis geregeld. We hebben een prima samenwerking, maar als je er geld in gooit loopt het hetzelfde als bij familievetes. Laat ons zelf beslissen over onze portemonnee, en laat het niet beslissen vanaf hogerhand.”

Er zijn al verschillende acties in het land geweest. De verloskundigen van Catena - werkzaam in Rivierenland en Rhenen - voeren nu dus actie.

Geen staking maar actie

,,We houden het als verloskundigen beperkt tot een uur”, zegt Martje van der Weijer, voorzitter van verloskundigenvereniging Catena. ,,We gaan niet staken, want we moeten ook rekening houden met onze zwangere vrouwen, de zorg mag niet in het geding komen. Maar met deze actie willen we toch aandacht vragen voor onze zorgen.”

Samen met zwangere vrouwen vroegen ze voor de deur van het ziekenhuis met spandoeken en hun werkkrukken aandacht voor hun zorgen.

De plannen van minister Kuipers zijn de doodsteek voor de keuzevrijheid van aanstaande moeders, vrezen de verloskundigen. Nu nog kunnen verloskundigenpraktijken zelf de zorg die ze leveren declareren bij verzekeraars. Minister Kuipers wil vanaf komend jaar al het geld voor geboortezorg aan ziekenhuizen geven. Dat is het begin van het einde van zelfstandige verloskundigenpraktijken, vrezen ze.

Begin april was er al een ludieke actie van verloskundigen in Nijmegen tegen de plannen van de minister.

Protest verloskundigen Ziekenhuis Rivierenland tegen het beleid van minister Kuipers.