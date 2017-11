Vertraging op A50 door ongeluk bij Valburg

Wethouder Wiendels ligt onder vuur bij gemeenteraad Geldermalsen

8:05 GELDERMALSEN - Alle partijen in de gemeenteraad van Geldermalsen zijn onaangenaam verrast door het optreden van Niko Wiendels. De wethouder gaf gisteren in de raadsvergadering toe dat hij sinds augustus op de hoogte was van de schulden bij het multifunctionele centrum De Pluk, maar er voor gekozen had die slechte jaarcijfers nog even niet te delen met de raad.