Veteraan Wilma van der Meijden staat op 4 mei ook in de erehaag op de Dam: ‘Ik wil jonge veteranen een gezicht geven’

analyse Haperende start West Betuwe, oppositie voelt zich geschof­feerd

Het leek dinsdag in Geldermalsen een feestelijke avond te worden. West Betuwe presenteerde als één na snelste in Gelderland een nieuw college en zelfs de oppositie kon zich inhoudelijk aardig vinden in het coalitieakkoord. Maar toch was er een kater: over en weer vielen er forse verwijten tussen coalitie en oppositie. Een robbertje modder gooien.

28 april