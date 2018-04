Vier locaties middelbare school Culemborg ontruimd na valse bommelding

updateCULEMBORG - Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg is vanmorgen ontruimd op last van de politie. Er werd een bommelding gedaan, waarvan later bleek dat het om een valse melding ging. Omdat in eerste instantie onduidelijk was om welke locatie van Lek en Linge het ging, werden alle locaties in Culemborg ontruimd. Pas daarna bleek dat de melding vals was.