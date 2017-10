Vijftien tips over stuntroof uit rijdende vrachtwagen op A15

Felle brand legt hooischuur in de as; nablussen duurt nog uren

8:12 BRAKEL - Een felle brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een schuur in de as gelegd aan de Verdrietweg in Brakel. Behalve landbouwwerktuigen bevatte de schuur enkele honderden hooibalen. Door het nablussen kan de omgeving nog tot in de ochtend overlast hebben van rook.