Vinchenzo droomt van het hoofdpodium op Appelpop

Zanger Vinchenzo uit Tiel bewaart goede herinneringen aan Appelpop. Als klein jochie kwam hij er met zijn ouders, sinds een paar jaar gaat hij met zijn vrienden. ,,Ik zal Yellow Claw nooit vergeten, het was de eerste keer dat ik met vrienden op het festival was. We stonden vooraan en de confetti vloog overal rond. Die show was vet, zeker toen er ook nog vuurwerk bij kwam.’’



Dit jaar is hij echter maar kort bij het jaarlijkse muziekfestival in zijn woonplaats. In de nacht van donderdag op vrijdag landt Vinchenzo na zes daagjes rust op Rhodos weer in Nederland. Daarna moet hij meteen aan de slag. Voor het eerst verhinderen twee optredens die hij zelf geeft, dat hij de Appelpop-zaterdag kan meemaken. ,,Ik treed 's middags en 's avonds op, heel tof. Wel jammer dat ik daarmee Boef en Sevn Alias moet missen, ik was graag even bij hen gaan kijken.’’