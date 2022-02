Vlammenzee verwoest loods in Deil

Ook in Buurmalsen dreigt stroomte­kort

Niet alleen in het veelbesproken Neerijnen, maar ook in Buurmalsen dreigt een groot stroomtekort te ontstaan. Liander heeft aan de bel getrokken bij de gemeente West Betuwe. Er is ook in Buurmalsen geen ruimte meer voor nieuwe grootverbruikers, zoals grotere bedrijven, om aan te sluiten op het stroomnet.

25 februari